Konferansa davet

10 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan konferansa Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Kürşad Zorlu ve Tarihçi Yazar Orhan Sakin’in konuşmacı olarak katılım sağlayacak. Düzenlenecek olan konferansa tüm halkı davet eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “10 Nisan Pazar günü saat 14.00’da belediyemiz tarafından düzenlenen olan Milli Şehidimiz Kaymakam Mehmed Kemal Bey’i konu alan konferans programına tüm halkımız davetlidir. Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan programımıza konuşmacı olarak Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Kürşad Zorlu ve Tarihçi Yazar Orhan Sakin’in katılım sağlayacak” dedi.