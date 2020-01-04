Konferans ilgi gördü

Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşe Güneş'in koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlik Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay Konferans Salonunda yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner Yetkin, yaklaşık yüz elli kız öğrenciye konferans gündemi dahilinde çok önemli konuşmalar yaptı. Özellikle teknolojinin hızla gelişerek, manevi ve milli değerlerin dejenere olduğu günümüzde kültürel yaşamımızın bir parçası olan, örf ve adetlerimizin yeniden canlandırılmasıyla birlikte özgüveni yüksek, zararlı alışkanlıklardan uzak duran, manevi değerleri güçlü birey kimliğini oluşturabilme noktasında konuşmalar yapıldı. Anlatılan konuların önemine binaen öğrencilerin motivasyon derecesini arttırabilmek, anlatılanları daha somut hale getirerek kalıcı hale getirebilmek üzere yüzlerce slayt hazırlanarak, konferans daha renkli hale getirildi. Yapılan eğitimler esnasında öğrencilerin yoğun ilgisi ise görülmeye değerdi. Yozgat İl Müftü Yardımcısı Yetkin, gençlere yönelik yapmış olduğu konuşmasında, ‘’Hangi işi yaparsanız yapın bütün işlerin temelinde ahlak bilinci olmalıdır. Ahlak bilinci ile yapılmamış hiçbir iş asla amacına ulaşamaz. Günümüz gençliği hızla gelişen teknoloji ile beraber, teknolojinin olumsuz taraflarını kendisine daha yakın hale getirmektedir. Teknolojinin olumsuz taraflarının yanı sıra manevi değerlerimizle bağdaşmayan televizyon programları da kültür yozlaşmasını arttırmaktadır. Burada geleceğimizin temeli siz gençlere düşen görev kendinizi bu tür olumsuzluklardan korumaya çalışmalısınız. Derslerinizin yanında boş zamanlarınızda kitap okumalı, birbirinizle okuduğunuz kitaplardan çıkardığınız dersleri paylaşmalısınız. Peygamber Efendimizin hayatı tüm müslüman gençlere örnek olmalıdır. İyi bir gelecek ancak ahlaklı bireylerin omuzlarında şekillenecektir. Bu bilinçle sizlere olan güvenimiz ve umudumuz en üst düzeydedir. Bugün burada sizlerle bir arada olmamıza vesile olan meslek dersleri öğretmeni Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşe Güneş hocama ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum’’ dedi.