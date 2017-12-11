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Konferans ilgi gördü

YOZGAT’ta bir süre önce faaliyete geçen Erdem ve Medeniyet Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Onat’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans ilgi gördü.

Konferans ilgi gördü

YOZGAT’ta bir süre önce faaliyete geçen Erdem ve Medeniyet Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Onat’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans ilgi gördü.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Konferans ilgi gördü

Onat, İslam’ın medeniyet dini olarak tarihe geçmesinde şeref payının Türklere ait olduğunu belirterek, ‘medeniyet mayasını Türklerin çaldığını’ söylemenin de kadirşinaslık olacağını söyledi. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Dernek Başkanı Adil Arslan, derneğin kuruluş amacı hakkında bilgi verdi, Erdem ve Medeniyet Derneği’nin mevcut hiçbir dernek, vakıf ya da siyasi kuruluşun şubesi veya temsilcisi olmadığını, Yozgat merkezli özgür ve özgün bir dernek olduğunu söyledi. Arslan, Yozgat’ın fikir, ilim, sanat ve edebiyatına imkanlar ölçüsünde yapılacak katkılarla katkı sunacaklarını aktardı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Onat, Türklerin tamamı Müslüman olduğunu, İslam da Türk kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak mütalaa edilmesi gerektiğine değindi.

Onat, “Türklerin İslam anlayışı denildiğinde akla İmam Azam Ebu Hanife’nin ve İmam Maturidi’nin gelmesi, tesadüflerle izah edilebilecek bir durum değildir. İslam’ın medeniyet dini olarak tarihe geçmesinde şeref payının Türklere ait olduğunu, medeniyet mayasını Türklerin çaldığını söylemek kadirşinaslık olacaktır. Her ne kadar Türk milletinin asırlarca pek umurunda olmamış ise de, medeniyetin kurucu isimleri olan büyük alimlerin arasında Türk asıllı olanların önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından, Prof. Dr. Onat katılımcıların sorularını yanıtladı.

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