. Etkinlik kapsamında Valilik Konferans Salonu'nda ‘mutlu aile’ konulu konferans düzenlendi. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından verilen konferansa Vali Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ailenin desteklenmesi, güçlenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı politikaları gereğince çalışmaları önem ve hassasiyetle yürüttüklerini belirterek, "15-21 Mayıs Aile Haftası'nda çeşitli programlar düzenleyerek farkındalık etkinlikleri oluşturmak ve aileye dikkat çekmek istedik." dedi.

Haber Merkezi