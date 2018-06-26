Konfederasyon plan hazırladı

Hazırlanan plan yönetim kurulu değerlendirme toplantısında oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Yozgatlı derneklerden oluşan federasyonların üst çatısı olarak kurulan, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir, Almanya, Avusturya ve Hollanda’daki sivil toplum kuruluşlarıyla verimli çalışmalar yürütmek için faaliyetlerini yürüten konfederasyon kurumsallaşma ve stratejik planını devreye soktu. Toplantının değerlendirme bölümünde konuşan Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz, konfederasyonun karar ve eylemlerini belirli bir planlamaya dayalı oluşturma ve faaliyetlerin uygulama, gelişim, iletişim ve değişimini planlamak amacıyla geniş katılımlı toplantı yaptıklarını ve stratejik plan hazırladıklarını belirtti.