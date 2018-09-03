Konaklara ilgi büyük

Başkan Arslan’ın Yozgat tarihine sahip çıktığını ifade eden Ensar Vakfı Başkanı Hüseyin Durusoy,” Başkanımız Kazım Arslan Yozgat’ın bilinmeyen yüzü olan tarihimizi gün yüzüne çıkardı. Eski harabe olan ve kullanılmayan konaklarımızı restore eder halkın hizmetine açtı. Bu konu ben ve yönetimim başkanımıza canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Durusoy, Yozgat’ta eskiden kullanılmayan bir çok konağın bulunduğunu, halkın bu konakların önünden geçmeye bile korkar olduğunu hatırlattı. Durusoy, Cevizli Konak, Kayyumzade Konağı, Mutaber Divanlıoğlu Konağı, Zarife Nine Konağı, Hüzni Baba Konağı, Karslıoğlu Konağı gibi daha bir çok konağın Yozgat’ın tarihsel yüzleri olduğunun altını çizdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ensar Vakfı’nın milli ve manevi değerlere sahip çıkan faaliyetlerini devam ettirmesini istedi. Arslan, ‘’Yozgat halkı için elinden gelen her şeyi yapan bir vakıf. Hem kültürel açıdan hem de eğitim açısından oldukça güzel faaliyetler yapılıyor. Biz Belediye olarak tarihimizi gün yüzüne çıkartmaya çalışıyorsak Ensar Vakfı da eğitimleri ile tarihimiz anlatarak bizlere destek oluyorlar’’ diye konuştu.