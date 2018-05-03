Konaklara ilgi arttı

Yozgat belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İstanbul ve Ankara’da bulunan tur organizasyon şirketleri ile Yozgat’a gelen konukları tarihi Hayrı İnal Konağı’nda ağırlayıp, diğer tarihi konakları gezdirdi. Farklı ilçelerden de gençlerin tarihi konakları gezdiğini hatırlatan Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, Yozgat’ın tarihinde önemli bir yeri bulunmasına karşın şehirleşmenin yol açtığı yıkıma direnemeyen tarihi konaklardan ayakta kalabilenlerin restore ettirilip, gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışıldığını, bazı konaklarda restore çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti. Tarihi Hayri İnal Konağı ile restore çalışmalarına başlayan Yozgat Belediyesi, son dönemde yaklaşık 20’ye ulaşan konakların restore edilmesinin ardından, turizm acentelerinin de uğrak noktaları haline geldi. Konaklar hakkında konuklara tarihi dokusu hakkında bilgi verilirken, eğlenceli, şarkılı, türkülü, fıkralı sohbet ortamları da oluşturuluyor.