Konaklar bayram etti

Yozgat belediyesi, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da tarihi konakları kadınların mukabele ve sohbetleri için tahsis etti. Tarihi atmosferde hak kitabı kur’an okuyup, dini sohbet dinliyen kadınlar kendilerine sağlanan imkanın feyzini doyasıya yaşıyor.



Bu konaklardan bir tanesi tarihi Karslıoğlu Konağı. Kent merkezinde bulunan 7 konaktan 4’ünde ramazan ayının ilk gününden itibaren mukabele, Kur’an Kursu, dini sohbet programları uygulanıyor.



Önceki yıllara nazaran bu yıl konaklardaki dini programlara katılan kadınların sayısında artış yaşandı. Konaklardaki ramazan etkinliklerine yediden yetmişe tüm kadınlar ilgi gösteriyor.



Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat Belediyesi olarak kentteki eski evleri ve konaklarının faaliyetini canlı hale getirdiklerini söyledi.



Ramazan ayında da Ramazan bereketi ile beraber 7 tarihi konaktan 4 tanesinde Ramazan mukabeleleri gerçekleştiğini kaydeden Karslıoğlu;

"Ve akşamları da Ramazan sohbetleri yapılıyor konaklarımızda. Ve günü birlik konaklarımızı ziyaretçilerimize açıyoruz. Bu ziyaretlerde insanların bundan 50 yıl, 100 yıl önceki kültürleri yaşamasını sağlıyoruz. Ve bu konaklarımız canlı birer yaşayan nesnedir, içinde insanlar yaşadıkları müddetçe yaşıyor. Bu nedenle bizler geçmişle bu gününün bağlantısını kurarak bir kültür aşamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tarihi mekanlar biraz daha ihlas ve samimiyetin olduğu yerler. Çünkü geçmişten beri yaşanmış hikayeler var. Ondan dolayı bu insanlarımızın manevi havayı ve atmosferi almaları daha mükemmel oluyor" diye konuştu.

