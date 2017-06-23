Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Konaklar bayram etti

Yozgat Belediyesi’nin kent kültürüne kazandırdığı tarihi konaklar her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da mukabele ve dini sohbetler için bayanlara tahsis edildi. Her gün Kur’an-ı Kerim okunan konaklar, bayramı bu vesile ile daha erken yaşadı. 

Konaklar bayram etti

Yozgat Belediyesi’nin kent kültürüne kazandırdığı tarihi konaklar her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da mukabele ve dini sohbetler için bayanlara tahsis edildi. Her gün Kur’an-ı Kerim okunan konaklar, bayramı bu vesile ile daha erken yaşadı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:10
263 Okunma
Konaklar bayram etti

Yozgat belediyesi, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da tarihi konakları kadınların mukabele ve sohbetleri için tahsis etti. Tarihi atmosferde hak kitabı kur’an okuyup, dini sohbet dinliyen kadınlar kendilerine sağlanan imkanın feyzini doyasıya yaşıyor.


Bu konaklardan bir tanesi tarihi Karslıoğlu Konağı. Kent merkezinde bulunan 7 konaktan 4’ünde ramazan ayının ilk gününden itibaren mukabele, Kur’an Kursu, dini sohbet programları uygulanıyor.


Önceki yıllara nazaran bu yıl konaklardaki dini programlara katılan kadınların sayısında artış yaşandı. Konaklardaki ramazan etkinliklerine yediden yetmişe tüm kadınlar ilgi gösteriyor.


Yozgat  Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat Belediyesi olarak kentteki eski evleri ve konaklarının faaliyetini canlı hale getirdiklerini söyledi.


Ramazan ayında da Ramazan bereketi ile beraber 7 tarihi konaktan 4 tanesinde Ramazan mukabeleleri gerçekleştiğini kaydeden Karslıoğlu;

"Ve akşamları da Ramazan sohbetleri yapılıyor konaklarımızda. Ve günü birlik konaklarımızı ziyaretçilerimize açıyoruz. Bu ziyaretlerde insanların bundan 50 yıl, 100 yıl önceki kültürleri yaşamasını sağlıyoruz. Ve bu konaklarımız canlı birer yaşayan nesnedir, içinde insanlar yaşadıkları müddetçe yaşıyor. Bu nedenle bizler geçmişle bu gününün bağlantısını kurarak bir kültür aşamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tarihi mekanlar biraz daha ihlas ve samimiyetin olduğu yerler. Çünkü geçmişten beri yaşanmış hikayeler var. Ondan dolayı bu insanlarımızın manevi havayı ve atmosferi almaları daha mükemmel oluyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat BelediyesiYozgat HaberIleri GazetesiTalip KarslıoğluMukabeleRamazanKonakKuran
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim