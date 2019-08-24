Konaklamada sorun yok

Yurtta kalacak Yozgat’tan gidecek öğrencilere uygun fiyatla barınma imkanının yanı sıra, burs, staj ve iş imkanları da sunulacak. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’Memleketimizden çıkan kardeşlerimizin Yozgat ruhunu kaybetmeden birlik, beraberlik içerisinde öğrencilik hayatını devam ettirmesi anlamında bir arada olmanın Yozgat ve Yozgatlı içinde büyük kazanım olacağı kanaatindeyiz. Çağın getirdiği tüm yeniliklerin içerisinde bulunduğu İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Erkek Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezinin kapıları tüm Yozgatlılara, senenin her günü 24 saat açıktır. Biz gençlerimize sahip çıkalım ki onlarda Yozgat’ımızı yalnız bırakmasın’’ dedi.