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Konak Sohbetleri

CUMHURİYET Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Darıcı, Bozok Üniversitesi Bilişim Etkinlikleri için geldiği Yozgat’ta konak sohbetleri etkinliğinin de konuğu oldu.

Konak Sohbetleri

CUMHURİYET Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Darıcı, Bozok Üniversitesi Bilişim Etkinlikleri için geldiği Yozgat’ta konak sohbetleri etkinliğinin de konuğu oldu.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Konak Sohbetleri

‘Reklamın Görsel Tarihi’ isimli kitabı bulunan Darıcı, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Darıcı, Konak Sohbeti ile farklı bir zenginlik yaşadı. Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi Müdürü Erol Özel, öğretmenleriyle birlikte sohbete katılım gösterdi. Ayrıca, Bozok Üniversitesi’nden akademisyenlerde sohbette bulundu. Sohbet Sonunda Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Mustafa Böyükata, günün anısına Darıcı’ya plaket verdi.

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