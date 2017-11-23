-Konak Sohbetleri Başladı

Türkyılmaz, ‘Zihin Haritalarına’ yönelik örnek çalışmalardan da bahsederek, zihin haritalama teknikleri ile öğrenme ve verimlilik artırma özelliklerini anlattı. Türkyılmaz, beynin bilgiyi algılama ve saklama biçimi ile ilişkilendirilerek, günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabileceği yönünde bazı örnek aktivitelerden örnekler verdi. Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, meslek hayatında karşılaştığı, öğretmenin kişisel gayreti ile yapabileceği, öğretmenler için küçük, ancak öğrenci ve toplumda oluşturduğu etkiler bakımından önemli bazı örnek deneyimlerini aktardı. Çevreye olumlu katkıları olacak her türlü faaliyete şahsı ve kurumu adına katkı sunacağını belirten Yazıcı, gerçekleştirilen etkinliğin eğitim açısından olumlu katkılar sunacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yeniliklerden ve yeni uygulamalardan haberdar olmanın önemine değinerek, zihin haritaları konusunda da bilgi edinmenin bu açıdan faydalı olacağını vurguladı. BİLSEM Müdürü Erol Özel, bu türden faydalı seminer, söyleşi ve sohbetleri devam ettirmek istediklerini belirterek, Yozgat’ta büyük bir değer olan konakların, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu en iyi şekilde yansıtan mekânlar olduğunu ve bu tür faaliyetler ile konaklarımızın da hayat bulduğunu ifade etti. Programın sonunda Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından konuşmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Hilmi Türkyılmaz’a hediye takdim edildi.