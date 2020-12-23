Konak hazır bekliyor!

YOZGAT Belediyesi tarafından önceki yıllarda kamulaştırılıp, restore ettirilen Cevizli Konak, kapılarını Vali Ziya Polat için açtı. 2019 yılında restore çalışmaları tamamlanan Hacı Ozan ve varislerine ait tarihi konağın Konservatuarı olarak kullanılıp, bahçesinin de yöresel yiyeceklerin tüketildiği kafeterya gibi değerlendirilmesi planlandı. Ancak, araya giren seçimler sonrasında konakla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmadı. Yozgat Valisi Ziya Polat, restore sonrasında unutulan tarihi Cevizli Konağı ziyaret edip, ilgililerden bilgi aldı. Yozgat’ın tarihi dokusunu ve yapısını koruyup, gelecek nesillere taşımak adına restore edilen Cevizli Konağı ziyaret eden Vali Ziya Polat’a Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, eşlik etti. Konak hangi amaçla kullanılacak daha sonra karar verilecek.100 yıllık bir tarihe sahip olduğu belirtilen Cevizli Konağı’nın restore edilmesi için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından da 450 bin lira tutarında mali destek verildi.