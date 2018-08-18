Konak açılışa hazır

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yenicami, Medrese, Taşköprü ve Şeyh Ahmet Efendi mahallelerine hizmet verecek olan Yozgat Belediyesi Erbazlar Konağı’nın açılışa hazır olduğunu kaydetti. Arslan, ‘’Bayram ertesi faaliyete geçecek olan yeni mahalle konağımız mahallenin sosyal bazı ihtiyaçlarına cevap verecek güzel ve nostaljik bir mekan oldu’’ dedi.
18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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