Komutanlar toplandı

İl Jandarma Alay Komutanlığındaki toplantıya il ve ilçe jandarma komutanları katıldı. Vali Çakır, il ve ilçe jandarma komutanlarından sorumluluk alanları hakkında bilgi alarak, görevlerinde başarılar diledi.
03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
YOZGAT Merkez ve ilçelerinde görev yapan Jandarma Komutanları Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında bir araya geldi.
İl Jandarma Alay Komutanlığındaki toplantıya il ve ilçe jandarma komutanları katıldı. Vali Çakır, il ve ilçe jandarma komutanlarından sorumluluk alanları hakkında bilgi alarak, görevlerinde başarılar diledi.