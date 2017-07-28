Komutana veda yemeği

Çamlık Milli Parkında düzenlenen yemeğe, Vali Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı.

Veda yemeğinde konuşan STK Temsilcisi Nurullah Nurdoğan, Albay Selçuk Yıldırım’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek Yozgat İnovasyon Ekibi adına hizmetlerinden ötürü plaket verdi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, 3 yıldır Albay Yıldırım ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, “Önemli olan gönülde hoş bir seda bırakabilmek. Albayımız bizim ve Yozgatlıların gönlünde bu hoş sedayı bıraktı. Çalıştığımız zaman zarfında incinmedik incitmedik. Yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Memuriyetin üzen tarafının ayrılıklar olduğunu kaydeden Vali Kemal Yurtnaç da, görev yapılan bir yere insanın unvanı ile geldiğini ama ayrılırken kişiliği ile ayrıldığını ifade etti.

Albay Yıldırım’ın halkın arasında her zaman iyi bir insan olarak anıldığını belirten Vali Yurtnaç, “Selçuk Albay ile bir yıl beraber çalıştık. Bu bir yıl içerisinde gerek askeri kişiliği gerek idaredeki dirayeti gerek toplumla iç içe olması ve örnek davranışları hepimize mihmandarlık yaptı. Özellikle 15 Temmuz’da ki duruşu takdire şayandır. Bu zor günleri hep birlikte atlattık. Bu zor günler insanları birbirine tanıtır ve kişiliklerini öğrenirsiniz. Makamlar mevkiler geçicidir. Kalıcı olan insanlıktır. Selçuk Albay ile çalıştığım süre zarfında gördüm ki, köylüsüyle, kentlisiyle, genciyle yaşlısıyla her zaman iç içe oldu” dedi.

Birlikte güzel işler yaptıklarını ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu zaman zarfında birbirimizi üzmedik, kırmadık, kırılmadık. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Burada ki başarılarını yeni görev yeri olan Şırnak’ta da devam ettireceğine inanıyorum. Allah görevinde yardımcı olsun. Zira önemli bir göreve gidiyor. Bu görevinden de alnının akıyla çıkacağına eminim” şeklinde konuştu.

Albay Selçuk Yıldırım ise yaptığı veda konuşmasında, vatan sevgisinin fedakarlık istediğini söyledi.

Kendisinin silahlı kuvvetlerde ve jandarmada 5’inci kez şark görevine giden tek albay olduğunu belirten Albay Yıldırım, “Şırnak’ta bu göreve ihtiyaç var ve bu fedakarlığı da birilerinin yapması gerekiyor. Bana böyle bir görev verildiği için çok memnunum. Bu vatana yapılan hizmeti ibadet noktasında değerlendiriyorum. Beni değil beşinci şarka, onuncu şarka bile gönderseler bu vatan için seve seve giderim. Sizlerden tek beklentim dualarınızdır. Ben hakkımı herkese helal ediyorum ve sizlerden de bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Yurtnaç Albay Yıldırım’a Yozgat’ta yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Üstün Başarı Belgesi ve çeşitli hediyeler verdi. Albay Yıldırım ise herkesle tek tek helalleşerek ilimizden ayrıldı.

