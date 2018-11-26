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Komutan temaslarda bulundu

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta Vali Kadir Çakır’ı da makamında ziyaret etti.

Komutan temaslarda bulundu

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta Vali Kadir Çakır’ı da makamında ziyaret etti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:43
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Komutan temaslarda bulundu

Orgeneral Çetin, Vali Çakır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, Vali Çakır ile bir süre görüştü. Vali Çakır, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’e, bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Vali Yardımcıları Şükrü Çakır, Salih Altun, Faruk Ekiz, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da katıldı.

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Komutan Temaslarda Bulundu
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