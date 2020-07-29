Komutada değişim

JANDARMA Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfilerine ilişkin karar ile Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt Adıyaman’a, yerine ise Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz atandı. Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman İl Jandarma Komutanı oldu. Yozgat İl Jandarma Komutanlığına ise Karabük Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz atandı.