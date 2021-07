Yozgat Yapı Yönetim ve Danışmanlık sorumlusu Harun Açıkgöz, yaptığı basın açıklamasında Şeffaf, dürüst, iş ortakları arasında hiçbir ayırım yapmadan, adil olmak, birlik ve beraberlik içinde çalışmak, Yozgat yapı yönetim olarak iş ortaklarının menfaatini her şeyin üstünde tutmak istediklerini söyledi. Açıkgöz, Her ortaklarının Yozgat Yapı Yönetim de görev almaya teşvik etmek, kendileri ile birlikte görev alacak ortaklara önderlik yapıp yardımcı olmak, tüm ortakların da Yozgat yapı yönetime sahip çıkmaları konusunda duyarlılık yaratma gayreti içinde olacaklarını belirtti. Yozgat’ta büyük sıkıntıları olan Site-Apartman- iş merkezi yönetimlerine şeffaflık getirmek kaydıyla komşunuzla kötü olmayın sloganıyla profesyonel kadrolarıyla yönetim ve bina ile ilgili her türlü sıkıntıları çözmeye talip olduklarının altını çizen Açıkgöz, ‘’Yönetimlerinizle ilgili tutulması gereken resmi defterleri tam ve zamanında tutmak. Yapıyla ilgili aksaklıkları zamanında yerine getirmek hedeflerimiz arasında olup yapınızı saygınlaştırmak istiyoruz’’ dedi.