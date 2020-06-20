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Komşunun suyu Yozgat’tan

Yozgat Merkez, Organize Sanayi Bölgesi ve Yerköy ilçelerinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayıp, tarım alanlarını sulayan Cemil Çiçek Barajı, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin şebeke suyu ihtiyaçlarını da karşılayacak.

20 Haziran 2020 Cumartesi 01:37
Komşunun suyu Yozgat’tan

YOZGAT il merkezinin 2050 yılına kadar şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin de şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak. Yozgat İçme Suyu Arıtma Tesisleriyle barajdan gelen su arıtılarak, projenin üçüncü aşamasını oluşturan Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu, Tayip Regülatörü ile şehir şebekesine önceki yıllarda bağlandı. Proje neticesinde Yozgat’ın şehir merkezi ile birlikte Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 17 milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi suyunu temin etmesi planlandı. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi içme suyu isale hattı birinci kısım inşaatı yapımı ile ilgili sözleşme imzalandı. Yer teslimi ve işe başlama tutanağı DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra çalışmalara start verildi. Çiçekdağı İlçesi ve Köseli Beldesi’nin artan su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan alınacak su yaklaşık 15 kilometrelik hat ile yerleşim alanlarına ulaştırılacak. Yıllık 510 metreküp, yaklaşık 5 kilometrelik hat ile Köseli Beldesine iletilerek yıllık 320 bin metreküp içme suyu temini için projede belirtilen iletim hattı, depo ve gerekli tüm sanat yapıları inşa edilecek.

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Komşunun Suyu Yozgat’tan
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