Komşunun suyu Yozgat’tan

YOZGAT il merkezinin 2050 yılına kadar şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin de şebeke suyu ihtiyacını karşılamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, beraberindeki teknik heyet ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden bölgede incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Bölge Müdürü Bal, Çiçekdağı İlçe merkezi ile Köseli Beldesi’nin artan su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılanacağını, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bal, suyun yaklaşık 15 kilometrelik hat ile Çiçekdağı İlçesine ileterek yıllık 510 bin metreküp, yaklaşık 5 kilometrelik hat ile Köseli Beldesine ileterek yıllık 320 bin metreküp içme suyu temini sağlayacak, Kırşehir-Çiçekdağı içme suyu isale hattı 1. Kısım yapımının devam ettiğini bildirdi. Bal, yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi aldı, işin en kısa sürede bitirilip yöre halkının hizmetine alınabilmesi için yüklenici firmaya talimatlar verdi.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Yozgat İçme Suyu Arıtma Tesisleriyle barajdan gelen su arıtılarak, projenin üçüncü aşamasını oluşturan Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu, Tayip Regülatörü ile şehir şebekesine önceki yıllarda bağlandı. Proje neticesinde Yozgat’ın şehir merkezi ile birlikte Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 17 milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi suyunu temin etmesi planlandı. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi içme suyu isale hattı birinci kısım inşaatı yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.