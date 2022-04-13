Komşuda vaaz

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’in daveti üzerine Çorum’a giden Gülden’e, Müftü Yardımcısı Mustafa Balçıoğlu ve Mehmet Akif Karabulut eşlik etti. Çorumda bulunan Muradı Rabi Ulu Caminde Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Abdi Bey Camisinde Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu ve Hz. İbrahim Camisinde Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut teravih öncesi vaaz ve irşat programı yaptılar. İller arasındaki iletişimi güçlendirmek için bu programın düzenlendiğini ifade eden Gülden, “Ramazan ayı boyunca komşu iller arasında müftü değişimi yapacağız. Bizler bu projeyi bu hafta Çorum ile gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz ziyarette müftü yardımcılarımdan bana eşlik etti. Müftü yardımcılarımı ile birlikte 3 camimizde vaaz irşatta bulunduk. Gerçekten çok güzel ve özel bir program oldu. Katılımlarından dolayı tüm Çorum halkına ve bizleri buraya davet eden il müftümüze teşekkür ederim” dedi.