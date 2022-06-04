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Komisyon toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında yapıldı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:39
Komisyon toplantısı yapıldı

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların artması sebebiyle orman yangını ihtimaline karşı alınması gereken çalışmaların ele alındığı 2022 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısında, faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi ve yangın esasında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile yangınla mücadelede, yangın öncesi, yangın esasında ve yangından sonra alınacak önlemler ele alındı. Toplantı sonunda komisyon gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya Akdağmadeni Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın katıldı.
İHA

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Komisyon Toplantısı Yapıldı
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