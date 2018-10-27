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Komiserlik eğitimi

YOZGAT Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, son günlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketlerin konkordato ilan etmesinden dolayı, bu şirketlere konkordato komiseri atanacağını hatırlattı.

Komiserlik eğitimi

YOZGAT Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, son günlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketlerin konkordato ilan etmesinden dolayı, bu şirketlere konkordato komiseri atanacağını hatırlattı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Komiserlik eğitimi

Hafta sonu günlerinde iki gün süreli eğitim programı düzenlediklerini söyledi. Bulut, İcra iflas Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun Resmi Gazetede yayınlanması ile iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılıp, konkordatoya ilişkin hükümlerin değiştiğini, daha etkin, işlevsel hale getirildiğini anlattı. Bulut, ‘’Konkordato ile ilgili hukuki ve mali bilgiler, başvurunun yapılması, sürecin işleyişi, borçlu ve alacaklılar için hukuki sonuçlar gibi konulara ilişkin bilgilerin, konkordato komiseri olarak görev almak isteyen, konkordato süreçlerinde borçlu yada alacaklı yönünden danışmanlık görevi yürütecek meslek mensuplarımıza aktarılabilmesi amacıyla Odalarımızda yüz yüze eğitim yöntemiyle Konkordato Komiserliği Eğitimi yapılacaktır. Eğitim, en az 30 katılımcının oluşumu ile yapılacak olup, katılımcılar başvurularını Odalarımıza yapacaklardır. Odalarımızın 30 katılımcıya ulaşmalarını takiben eğitim verilecektir’’ dedi.

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