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Kombinize zaman ayırın

Kombilerin periyodik bakımla kışa hazırlanması gerektiği uyarısı yapılırken, yapılan bakım sayesinde yüzde 30’lara varan tasarruf sağlanabildiği kaydedildi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:18
Kombinize zaman ayırın

YAZ mevsiminin sonuna geldiğimiz şu günlerde kombi sezonu adım adım yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kombileri kullanırken tasarruf sağlamanın ve yüksek faturaları düşürmenin yollarını araştırılıyor. Kış mevsimine girmeden önce kombilerin temizlik ve periyodik bakımının yaptırılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, bunun hem ısı kalitesi açısından hem de ekonomik açıdan gerekli olduğunu söyledi. Emas Makina Sanayi Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, yetkili servislerin burada doğru adres olduğunu ve periyodik bakımlarla ortalama yüzde 30’lara varan bir tasarruf sağlanabileceğini ifade etti. Kış döneminde uzayıp giden faturaları periyodik kombi bakımıyla minimize etmenin mümkün olduğunu belirten Özokumuşoğlu, burada kritik noktanın hangi marka olursa olsun kullanıcıların mutlaka yetkili servisler ile irtibata geçmesi olduğunun altını çizdi. Merdiven altı olarak tabir edilen ve kendilerini servis noktası olarak gösteren firmalara, kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulanan Özokumuşoğlu, bakımın kasım ayından önce yapılmasının da uygun olduğunu bildirdi.

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