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Koltuklar el değiştirdi

YOZGAT’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç makamını Ömer Utku Ünal’a, Belediye Başkanı Kazım Arslan Hidayet Eliaçık’a devretti.

Koltuklar el değiştirdi

YOZGAT’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç makamını Ömer Utku Ünal’a, Belediye Başkanı Kazım Arslan Hidayet Eliaçık’a devretti.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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Koltuklar el değiştirdi

Yozgat’ta 23 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında, sembolik olarak çocuklar Vali ve Belediye Başkanı koltuğuna oturdu.
Yozgat Valisi Yurtnaç’ın koltuğuna oturan Fatma Temel Turhan Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Utku Ünal, ekibinde yer alan Cansu Nurlu ve Kağan Köksal ile toplantı gerçekleştirdi. Ünal, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya okul önlerinin ağaçlandırılması ve ildeki bilim merkezlerinin artırılması talimatını verdi.
Çocuk Vali Ömer Utku Ünal, tarihi Roma Hamamı’nın tanıtımı için çalışmaların artırılması gerektiğini de ifade etti.
Kısa bir süre sonra yeni hükümet konağına taşınacaklarını bildiren Vali Ömer Utku Ünal, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile telefonda görüşerek, eski hükümet konağının akıbetiyle ilgili istişarelerde bulundu.
Ömer Utku Ünal, Türkiye Cumhuriyeti’ni yarınlara taşıyacak çocukların birer Fatih, Yavuz, Abdülhamid ve Atatürk olacağına yürekten inandığını da vurguladı.
Günün anısına pasta ikramı ve çeşitli hediye takdimleri yapıldı.
Belediye Başkanlığı koltuğuna ise Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Hidayet Eliaçık oturdu. Belediye Başkanlığı görevini devralan Hidayet Eliaçık da Park Bahçeler Müdürlüğü’ne talimat vererek, Yukarı Çatak Mahallesi’ne ağaçlandırma fizibilite çalışması yapılması ve uygun alanlara ağaçlandırma yapılması talimatını verdi.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, koltuğunu devralan Eliaçık’a çeşitli hediye takdiminde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Salih Kracabey, makam koltuğunu, ortaokul öğrencisi Pembenur Doğan’a bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılarak ulusal egemenliğin ve demokrasinin Türk milletinin hayatında hakim kılındığı ve bu kutlu günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edildiği söyledi. 

Son Güncelleme: 23.04.2018 18:46
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