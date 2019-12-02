Koltuk el değiştirdi

A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Akdağmadenispor’u 1-0 mağlup ederken en yakın takipçisi Çekerek Belediyespor ise deplasmanda Çiğdemlispor’u 2-0 mağlup etti. Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 2-0 mağlup ederek puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. B grubunda ligin ikinci yarısına lider giren Tuzkayaspor Divanlı Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Divanlı Gençlerbirliği güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu devralırken, Boğazlıyan Şekerspor konuk ettiği Sarayspor’u 7-0 mağlup ederek takipçileri ile arasındaki puan farkını açtı. Play-Off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Sarıkaya Belediyespor deplasmanda Yerköyspor’u 1-0 mağlup ederek umut tazelerken, Sorgun Gençlikspor ise deplasmanda Şefaatlispor ile 1-1 berabere kalarak Play-Off umutlarını azalttı.