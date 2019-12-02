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Koltuk el değiştirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda ikinci yarı hafta sonu oynanan müsabakalar ile start alırken, B grubunda Divanlı Gençlerbirliği liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Koltuk el değiştirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda ikinci yarı hafta sonu oynanan müsabakalar ile start alırken, B grubunda Divanlı Gençlerbirliği liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Koltuk el değiştirdi

A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Akdağmadenispor’u 1-0 mağlup ederken en yakın takipçisi Çekerek Belediyespor ise deplasmanda Çiğdemlispor’u 2-0 mağlup etti. Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 2-0 mağlup ederek puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. B grubunda ligin ikinci yarısına lider giren Tuzkayaspor Divanlı Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Divanlı Gençlerbirliği güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu devralırken, Boğazlıyan Şekerspor konuk ettiği Sarayspor’u 7-0 mağlup ederek takipçileri ile arasındaki puan farkını açtı. Play-Off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Sarıkaya Belediyespor deplasmanda Yerköyspor’u 1-0 mağlup ederek umut tazelerken, Sorgun Gençlikspor ise deplasmanda Şefaatlispor ile 1-1 berabere kalarak Play-Off umutlarını azalttı.

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Koltuk El Değiştirdi
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