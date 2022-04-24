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Koltuk çocuklara emanet

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu çocuklara emanet etti.

24 Nisan 2022 Pazar 00:08
Koltuk çocuklara emanet

Belediye Başkanlığı koltuğuna geçen Atatürk İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri Muhammed Çağrı Beken, Zeynep Ela Ata ve Elanaz Güler ilçede yapılmasını istedikleri projelerini anlatarak gerekli talimatları belediye birimlerine ilettiler. Yalçın ise öğrencilerin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramını kutlayarak verilen talimatların takip edilerek kısa süre içerisinde yapılacağının sözünü verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, Atatürk İlkokulu Müdürü Hayati Gürbüz ve öğretmen Şükrü Fidan’a teşekkür ederek öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi. Yalçın’ın Atatürk İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin ziyaretlerinin ardından Akdağmadeni Belediyesi Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım evinde eğitim gören minik öğrenciler oldu. Belediye Başkanlık koltuğuna geçen Ertuğrul Karaer, Muhammet Miraç Yalçın, Ulvi Kaan Özcan ve Elizan İmamoğlu başkanlık görevine başlamanın heyecanını yaşadılar. Yalçın, “Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
 

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