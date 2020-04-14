Kolonya ve dezenfektan üretimi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İş Geliştirme Merkezi binasında kurdukları atölyede, günde 2 bin maske ve yeterince kolonya ile dezenfektan ürettiklerini söyledi. Başkan Ekinci, "Vatandaşlarımızın alınan önlemlere uyması ve gerekli hassasiyeti göstermesi bizleri memnun ediyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Maske, dezenfektan ve kolonya üretimimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımını sürdürüyoruz’’ dedi.