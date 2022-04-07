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Koliler çoğalıyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakamlık koordinesinde dağıtılacak olan gıda kolisi adeti 500’e ulaştı.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:16
Koliler çoğalıyor

Kaymakam Ali Açıkgöz, ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntılarıyla tek tek ilgileniliyor. Sosyal destek kapsamında başlatılan çalışmaları titizlikle takip eden Açıkgöz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinden en büyük boy gıda kolilerini temi ettiklerini belirtti. Tek bir kişinin dahi sıkıntıya düşmesinin mesuliyetinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Açıkgöz, “İlçemizde eğer ki bir vatandaşım, bolluk bereket ayı olan bu ayda sıkıntıya düşerse bunun mesuliyetini biz taşıyamayız. O yüzden kolluk personelimiz, muhtarlarımız, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm kamu görevi yapan personelimize daima şunu hatırlatıyoruz. Bir yerde sıkıntı çeken bir vatandaşımızı gördüğünüz anda bizi haberdar edin diyoruz. Biz sahada alan taramalarımızı sürekli yapıyoruz. Fakat olur ya tespit edemediğimiz bir vatandaşımız olur. Buna izin vermemek adına böyle bir yöntem belirledik. Vatandaşımızın hele ki bu ayda ihtiyaç arz eder bir hale düşmesini asla kabul edemeyiz. Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifimizden en büyük boy gıda kolilerinden temin ettik. Gelen bu bir tır gıda kolisini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Tek bir kriterimiz var. Kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olması. Gayemiz, gıda kolilerimizi doğru yere, doğru zamanda ulaştırmak.” dedi.

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