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Köktürk de aramızda

Emekli Türkçe Öğretmeni Muhsin Köktürk de, gazetemiz yazar kadrosuna dahil oldu. Köktürk’ün ilk yazısı önümüzdeki Perşembe günü yayınlanacak.

31 Mayıs 2020 Pazar 23:51
Köktürk de aramızda

İLERİ Gazetesi yazar kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Emekli Türkçe öğretmeni Muhsin Köktürk, 1970'li yıllarda Bozok gazetesinde başladığı köşe yazarlığını farklı platformlarda sürdüren Köktürk, ‘’Yazarken yasalara, basın ahlak ilkelerine uymayı kendime bir görev bilmişimdir. Bu nedenle yazılarımda hakaret, aşağılama ve benzeri bir üslup kullanmaktan özellikle sakınırım. Yazılarım genel konuludur. Kimi zaman güncel olaylar, güncel siyaset konuları, kimi zaman Yozgat kültürü ile ilgilidir, genellikle deneme ve söyleşi havasındadır’’ diyerek, yazı çerçevesini özetledi.
Köktürk’ün ilk yazısı Perşembe günü yayınlanacak ve her hafta aynı gün okurlarıyla buluşacak.

KİMDİR?

Muhsin Köktürk, 1950 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 1970 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu. Farklı il ve okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı. Bu arada Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesinde lisansını tamamladı. En son çalıştığı Atıfbey Ortaokulundan 1995’te emekli oldu.
Yozgat folkloru üzerine uzun yıllar araştırma ve incelemelerde bulundu. Bu çalışmalarından bazıları ‘Yozgat Mânilerinde Yergi, Yozgat Atasözlerinden Bir Demet, Yozgat Bilmeceleri, Yozgat Köylerinde Nişan ve Düğün…’ Türk Folklor Araştırmaları dergisinde yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığının ‘Öğretmen Yazarlar Dizisi’nde yayımlanan ‘Günaydın Çocuklar’ adlı öğretmenlik şiirleri seçkisi, ilk kitap çalışması oldu. Daha sonra Yıldırım Yayınlarında yazar ve düzeltmen olarak çalışmaya başladı. Bu arada başka yayınevleriyle de çalıştı. 13’ü ders kitabı, 11’i de yardımcı (kaynak) kitap olmak üzere 24 kitabı yayımlandı. Son kitabı, Sonçağ Yayıncılık tarafından yayımlanan ve çeşitli konulardaki yazılarını içeren ‘Düşünsel Yansımalar’dır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Edebiyat, müzik, fotoğraf, spor ve teknoloji özel ilgi alanlarındandır.

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Köktürk De Aramızda
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