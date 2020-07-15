Kökler enerji oluyor

AKDAĞMADENİ Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde üretim amaçları tamamlanan ağaçların kök ve kesim artıkları özel sektör tarafından biyokütle enerjisi elde etmek üzere değerlendirildiği belirtildi. Ülkemizin enerji kaynaklarına olan talebin karşılanabilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması için Orman Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda, suni ve tabii tensil sahaları ile endüstriyel plantasyon sahalarında üretim aşamaları tamamlanmasının ardından sahanın içerisinde kalan kökler ve kesim artıkları özel sektörce toplanarak biyokütle enerjisi elde etmek üzere kurulu tesislere gönderiliyor. Bu amaçla, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde biyokütle enerjisi elde etmek için kök sökümü ve kesim artıkları toplama çalışması özel sektör temsilcileri tarafından gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Kayıran, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Ali Aslan, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Şen çalışmanın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Biyokütle enerjisiyle elektrik üretimi yapıldığına dikkat çekilerek, ‘’Biyokütle enerji kullanımı klasik ve modern olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Klasik biyokütle enerji ormanlarda elde edilen yakacak odun, yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarından oluşur. Bu enerjinin en önemli özelliği direk yanma tekniği ile elde edilmesidir. Modern biyokütle kaynakları enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve araç endüstrisi atıkları enerji tarımı ürünleri tarım kesiminin bitkisel atıkları ve hayvansal atıkları, kentsel atıklar tarımsal endüstri atıkları biçiminde sıralanır. Biyokütle; karbon içeren her türlü bitkisel veya hayvansal atıklara organik maddelere denir. Bu kaynaklar; bitkisel atıklar hayvansal atıklar ve şehir ve endüstri atıkları olarak sınıflandırılır. Bunlar; ağaç, tahıl sapı, insan ve hayvan dışkısı, su yosunu, çöpler olarak sıralanır’’ denildi.