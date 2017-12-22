-Kök hücre nakli bekliyor 

1995 yılında işçi olarak gittiği Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde inşaatın 7’nci katından düşerek sakat kalan Taşçı, 5 yıl orada tedavi gördükten sonra Türkiye’ye döndüğünü ve malulen emekli olduğunu söyledi. Taşçı, o günden bu yana bacağında demirle yaşadığını ve sürekli diz altında yaralar oluştuğunu ifade etti.

Emekli maaşının yetmemesi nedeniyle ayakkabı boyacılığı yapmaya başladığını belirten Taşçı “Gerek Suudi Arabistan olsun, gerekse Türkiye’de ki hekimler olsun benim bacağıma bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ben de kaderime razı olup öyle yaşamaya başladım. Çocuklarım büyüdü. Kızım hasta, torunum engelli. Onların bakımı için daha fazla paraya ihtiyaç olunca, Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız, bana boya sandığı, boya malzemesi aldılar. Başkanımız otogarda bir de yer verdi. Ben orada boyacılık yapmaya başladım. Sabah erkenden eşimin yardımıyla merdivenlerden iniyor, otogara gidip ayakkabı boyuyor, üç beş kuruş bütçemize gelir sağlıyordum. Sürekli otura otura bacağımdaki toplardamarlar çalışamaz duruma gelmiş, kan dolaşımı olmuyormuş. Bu durum ayağımda oluşan yaraları daha da azdırmış ve ayağım çürümeye başlamış. Bunun için artık çalışamıyorum, evde yatıyorum” dedi.

