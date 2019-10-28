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Kök hücre kan bağışı

AYDINCIK ilçesinde, Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyası ilgi gördü.

Kök hücre kan bağışı

AYDINCIK ilçesinde, Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyası ilgi gördü.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Kök hücre kan bağışı

Kemik iliği hastalığıyla mücadele eden Ümran bebek ve onun durumundaki diğer hastalar için kan bağışı ile birlikte kök hücre kampanyası gerçekleştirildi. Türk Kızılay’ının yapmış olduğu kan bağışı ve kök hücre bağışına, Kaymakam Emirhan Arıkan da katılarak destek oldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kan bağışına memurlar ve esnaf da katıldı. Kan bağışı ve kök hücre bağışı gün boyunca devam etti. Kan bağışı yapan vatandaşlar, kanlarını kemik iliği hastalığı ile mücadele eden Ümran bebek için verdiklerini ifade ederek, onun sağlığına kavuşmasını istediklerini belirtti.

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