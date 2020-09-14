KOD’LU YAŞAM

YOZGAT Valiliği tarafından uygulamaya konulan HES Kodu uygulama alanı genişletildi. Köylere giden satıcıların HES Koduna sahip olması gerektiği, aksi takdirde köy sınırları içerisine sokulmayacağı kaydedildi. HES Kodu uygulama alanına tüm Şoför ve Şoför Yardımcıları ile işyerlerine girişler de kapsama dahil edildi. Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanarak, il genelinde Korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirleri değerlendirdi. Köy yerleşim alanlarına dışarıdan gelen tüm satıcıların, muhtarlar ve jandarma komutanlıkları tarafından HES Kodu sorgulanarak köy yerleşim alanına girmelerine izin verilmesi uygun bulundu. HES Kodu olmayan satıcıların, sorgulama yapan muhtarlar ve jandarma komutanlıklarınca Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulaması veya E devlet uygulamasından HES Kodu alınması konusunda yardımcı olacakları kaydedildi. HES kodu ‘Riskli’ görülen satıcıların köy yerleşim alanlarına girişlerine izin verilmeyeceği duyuruldu.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yozgat il genelinde taksi şoförleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları, işçi, personel, öğrenci servislerini kullanan şoför ve yardımcılarının, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E devlet uygulamasından HES kodu alması zorunlu hale getirildi. Şoförlerin, kolluk kuvvetleri ve zabıtalar tarafından HES kodu sorgulanarak çalışmalarına izin verileceği belirtildi. HES kodu olmayan şoför ve yardımcılarının, sorgulama yapan zabıtalar ve kolluk kuvvetlerince Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olacakları açıklandı.

İŞYERLERİ

Halkın alışveriş yaptığı AVM, lokanta, kafe, kafeterya, konfeksiyon, kırtasiye, market, mağazalar, ayakkabıcılar gibi tüm işyerlerinde yönetici, işyeri sahibi, çalışanların HES kodu alması da zorunlu kılındı. İşyerlerinde yönetici, işyeri sahibi, çalışanların HES kodu sorgulamasının, denetime giden kamu görevlileri tarafından denetim esnasında yapılacak. Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa idari işlem yapılacağı açıklandı.