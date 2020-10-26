Kod adı 2023 Projesi

Gençlere algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik, robotik eğitimlerin verildiği, çalışmalar ilgi görüyor. Dünyada her alanda, özellikle de teknoloji ve bilişim alanında son derece hızlı bir değişimlerin yaşandığı hatırlatılarak, gençlerin iyi eğitilip, teknolojik anlamda donanımlı hale getirilmesi halinde, içlerindeki girişimci ruhu destekleyerek, genç nüfusun ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacağı kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu amaçla 81 ilde gençlere yönelik devam ettirdiği eğitimlerin Yozgat’ta da Gençlik Merkezi’nde devam ettirildiği bildirildi. Seyfettin Sağlam•