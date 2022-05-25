Koçyiğit üniversitede

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye; Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Üniversite Yozgat Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın yaptığı söyleşide katılımcılar Hülya Koçyiğit’e Türk sineması ile ilgili sorular yönelttiler. Yozgat’ta ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hülya Koçyiğit, Yozgat Bozok Üniversitesi gibi ayrıcalıkları olan ihtisas üniversitelerinin ülkenin geleceği için çok değerli olduğunu sözlerine ekledi. Yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Hülya Koçyiğit, hayatı, sinema serüveni, filmleri, kariyeri ve başarı hikâyelerini hayranlarıyla paylaştı. Koçyiğit, 1963 yılında Metin Erksan gibi usta bir yönetmenin Berlin Film Festivalinde Altın Ayı ödüllü ‘Susuz Yaz’ filmiyle sinema ve Yeşilçam serüvenine başladığını belirterek filmografisi hakkında anekdotlar aktardı. Sinema hayatı boyunca toplumsal gerçekçi filmlerde oynadığının altını çizen duayen sanatçı, kadının toplumdaki yeri, Türk kadınının değeri ve gücünü yansıtan filmlerde oynamaktan keyif aldığını söyledi.

‘Kaleme aldığınız senaryo var mı?’ sorusuna Koçyiğit, “Kendi yazdığım bir senaryom yok. Lakin Halit Refiğ ile sekteye uğrayan demokrasi dönemlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 ihtilalini konu alan bir senaryo üzerinde çalıştım. Lakin hayata geçiremedik. Bu anlamda içimde bir ukdedir. Üzerinde çok fazla emeğim olan bir senaryoydu” ifadelerini kullandı.

‘Öğrencilere sinema ve sektöre ilişkin Hülya Koçyiğit gözüyle nasıl önerilerde bulunursunuz?’ sorusuna ise: "Onlar en iyisini bilirler. Bizim mesleğimiz deneyimleyerek öğrenilen bir meslek. Bir yandan üreterek, bir yandan toplumu tanıyarak mesajı olan bir ürüne ve hikayeye dönüştürmek kolay bir iş değil. Bir ustanın yanında sabırla, azimle çalışmalarını kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

Koçyiğit hayranı olan gençlere seslenerek şunları söyledi: “Eğer bir hayaliniz varsa, bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka üzerine gidin! Küsmeyin, vazgeçmeyin, yorulmayın ve ideallerinizin üzerine giderek başarıyı yakalayın."

Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit’i Yozgat’ta ve üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hülya Koçyiğit hanımefendi konuşmasında hayalleriniz olsun, dedi. Evet, hayalleriniz varsa inancınız var. İnancınız varsa kararlısınız. Kararlı iseniz başarırsınız. Üniversitemizin bir mottosu var. İnanmak başarmanın yarısıdır özdeyişinden hareketle eğer inanıyorsanız ve hayalleriniz varsa inançlarının peşinden koşuyorsanız o kararlılığınız sizi başarıya götürür. Ondan dolayı üniversitemizin motto ve hedefini “Karalılıkla Başarıya” olarak belirledik. Bizler marka üniversite olmanın bir hedefine odaklanmıştık. Buna en başında kendimiz inandık. Yozgat Bozok Üniversitesi uzun yıllardan beri eğitim öğretime katkı sunmaya, farkındalık oluşturacak işler yapmaya devam ediyor. Bir yandan ihtisas üniversitesi olmanın gereklerini yerine getirirken diğer taraftan bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi de sanayiciyle buluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz bu ülkenin yarınlarına ve geleceğine çok güveniyoruz. Hülya Koçyiğit hanımefendinin hayatının seyrine baktığımızda onu sizlerin gönlüne nakşettirten bu sektörde gösterdiği azmi, kararlılığı ve mesleğine olan aşkıdır. Başarı; emektir, çabadır, gayrettir ve çalışmaktır. Eğer siz kendinize güveniyorsanız ve kendinize inancınız varsa anahtar çalışmaktan geçer. Bu ilkenin çok değerli kıymetleri var. Onlardan bir tanesi de Hülya hanımefendidir. Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit’i üniversitemizde ağırlamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tekrar kendilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ söyleşinin sonunda Yeşilçam ve Türk Sinemasının duayen ismi Hülya Koçyiğit’e günün anısına hediye takdiminde bulundu.

•Haber Merkezi•