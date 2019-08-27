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Kocatepe’ye yürüdüler

YOZGAT Eğitim İş Sendikası üyeleri, Büyük Taarruzun 97’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine giderek, Atatürk Evi'nin önündeki törenin ardından, Kocatepe’ye yürüyen kortejde yer aldı.

Kocatepe’ye yürüdüler

YOZGAT Eğitim İş Sendikası üyeleri, Büyük Taarruzun 97’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine giderek, Atatürk Evi'nin önündeki törenin ardından, Kocatepe’ye yürüyen kortejde yer aldı.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
Kocatepe’ye yürüdüler

Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Temsilcisi Sedat Tuygun, tüm illerin katılımı ile Kocatepe'ye yürüdüklerini, 14 kilometre olan yürüyüş yolundan giderek, sabah saat 05:00 sularında hedefe ulaştıklarını söyledi. Tuygun, ‘Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan umut dolu süreç, bugün burada üzerinde bulunduğumuz topraklarda 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırılmıştır’ dedi. 
Tuygun, Eğitim-İş olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, O’nun devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine, kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacaklarını kaydetti. Tuygun, ‘97 yıl önce bugün, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı bu topraklarda, ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve O'nun silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Eğitim iş sendikası Yozgat il temsilciliği de bu yürüyüşte yer almıştır’ diye konuştu.
 

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