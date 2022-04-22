‘Kocaman bir aileyiz’

Belediye çatısı altında kocaman bir aile olduklarını belirten Coşar, “Çalışma arkadaşlarımızla iftar soframızın bereketini paylaştık. Rabbim bir ve beraberlik içindeki hayırlı çalışmalarımızı daim eylesin” dedi.
Son Güncelleme: 21.04.2022 21:13
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Belediyesi Başkanı Gökhan Coşar, çalışanlar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Belediye çatısı altında kocaman bir aile olduklarını belirten Coşar, “Çalışma arkadaşlarımızla iftar soframızın bereketini paylaştık. Rabbim bir ve beraberlik içindeki hayırlı çalışmalarımızı daim eylesin” dedi.