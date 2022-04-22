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‘Kocaman bir aileyiz’

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Belediyesi Başkanı Gökhan Coşar, çalışanlar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

22 Nisan 2022 Cuma 00:10
‘Kocaman bir aileyiz’

Belediye çatısı altında kocaman bir aile olduklarını belirten Coşar, “Çalışma arkadaşlarımızla iftar soframızın bereketini paylaştık. Rabbim bir ve beraberlik içindeki hayırlı çalışmalarımızı daim eylesin” dedi.

Son Güncelleme: 21.04.2022 21:13
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