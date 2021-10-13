Kobilere kiralama desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ‘Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek’ programı uygulamasına başlanıldığını söyledi. Işık yaptığı yazılı açıklamada, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturulması sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava üniteleri için mali destek verileceğini aktardı. Işık, destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KBS’de kayıtlı, aktif durumda olması gerektiğini bildirdi. Işık, ‘’Toptancı Hallerinde faaliyet gösteren Tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firması olması gerekmektedir. Bu Destek Programında, Finansal Kiralama Kuruluşu tarafından işletmeye kiralanan yerli malı soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitenin KDV hariç bedeli için finansal kiralama faiz/kâr payı masraflarına KOSGEB tarafından belirlenen koşullarda destek verilir’’ dedi. Destek programının süresinin işletme için üç yıl olduğunu aktaran Işık, ‘’Destek programı kapsamında, desteğe konu Finansal Kiralama Kuruluşlarına işletme geri ödemelerinin vadesi, ilk 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır. Destek programı kapsamında finansal kiralama faiz/kâr payı masrafları için işletmelere geri ödemesiz olarak azami 750 bin liraya kadar, Soğuk hava ünitesi için azami 150bin liraya kadar destek sağlanır. Destek programı kapsamında işletmeye finansal kiralama faiz/kar payı için sağlanacak destek oranı, her bir ürün için azami 10 destek puan oranıdır’’ diye konuştu. Işık, Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgilerin KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabileceğini de sözlerine ekledi.