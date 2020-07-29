Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
436.862
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.9726
EURO
8.1123

KOBİ’lere destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Temmuz ayı toplantısı Yozgat’ta, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:31
KOBİ’lere destek

YOZGAT, Kayseri, Sivas’ı kapsayan, kısa adı ORAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, Dönem Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında Yozgat'ta yapıldı. Valilik binasındaki toplantıda konuşan Ayhan, göreve yeni başlayan Yozgat Valisi Ziya Polat'a başarılar diledi.  Ayhan, ajansın çalışmalarına 2020 yılı çalışma programı kapsamında devam edileceğini belirterek, ajans programları hakkında bilgi verdi. Ayhan, kar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olacağı program ile bölge illerde yapılması planlanan ve ajans çalışma programı ile uyumlu fizibilite tekliflerini yüzde 75 desteklemeye devam edileceğini aktardı. Ayhan, "Yine kar amacı gütmeyen kurumlar için geçmiş yıllarda da uyguladığımız teknik destek programı da kısa süre içerisinde ilan edilecek. Bu program ile kurumlarımız ajans çalışma programı ile uyumlu eğitim ve danışmanlık desteklerinden yüzde 100 hibe şeklinde faydalanacak" dedi. Ayhan, ‘Yönetim Danışmanlığı Destek Programı’ ismi ile bölge illerinde yer alan KOBİ’lerin yüzde 100 destek miktarı ile program amaçlarına uygun konularda ve yine ajans çalışma programında yer alan sonuç odaklı programlar ile uyumlu konularda danışmanlık desteği almalarının amaçlandığını ifade etti. Konuşmanın ardından Ayhan, Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığını Yozgat Valisi Polat'a devretti. Vali Polat da Ayhan'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a ve önceki dönem Yozgat Valisi Kadir Çakır'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
KOBİ’lere Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRAFiK UYARISI!
TRAFiK UYARISI!
Çalışmalara bayram molası
Çalışmalara bayram molası
Kısırlaştırılmadan olmaz!
Kısırlaştırılmadan olmaz!
Komutada değişim
Komutada değişim
Taşlara hayat veriyorlar
Taşlara hayat veriyorlar
Göreve başladılar
Göreve başladılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim