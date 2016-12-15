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KOBİ’lere 50 bin lira destek!

15 Aralık 2016 Perşembe 06:00
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KOSGEB, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ’lere yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” uygulaması başlatıyor.

KOBİ’lere 50 bin lira destek!
İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği programı için işletme başvurularının 19 Aralık’ta başlatılacağını söyleyen Yozgat KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, programdan faydalanabilmenin şartlarını açıkladı.

Işık, “KOSGEB İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği programından faydalanabilmenin ilk şartı, başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması ve KOBİ Bilgi Beyannamelerinin güncel olması gerekiyor. Yozgat ve ilçelerimizden KOSGEB İşletme Sermayesi Kredi Faizi Desteği programından yararlanmak isteyen bütün KOBİ’lerin bir an önce KOSGEB veri tabanına ücretsiz kayıt yapmaları ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamelerini, KOSGEB Yozgat Müdürlüğümüze getirmeleri büyük önem arz ediyor.

Bu program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi desteği üst limiti ise 50 bin TL olacak ve bankalar üzerinden kullandırılacak kredinin faiz oranının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. KOSGEB İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği programı kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 ay şeklinde olacak. KOSGEB İşletme Sermayesi Kredi Faizi Desteği programından yararlanmak isteyen bütün KOBİ’lerimizin acilen KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerini tamamlayıp; KOBİ Bilgi Beyannamelerini doldurmaları veya güncellemeleri daha sonra da KOSGEB Yozgat Müdürlüğümüze getirmeleri gerekiyor.” dedi.

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