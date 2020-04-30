KOBİ’ler Nefes Alacak…

YOZGAT Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, uygulamaya konulan ‘Nefes Kredisi’ ile esnafın ve borsa üyelerinin rahat bir nefes alacağını söyledi. Erkekli, kredi anlaşmasına varılan Denizbank Yozgat Şubesi Müdürü Hayrettin Yağmur, Sorgun Şubesi Müdürü Hayrettin Yağmur, Yozgat Şube Portföy Yöneticisi Sariye Öskan ile bir araya gelerek, ‘Nefes Kredisi’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. Erkekli, üye işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde oda ve borsaların katkılarıyla başarıyla gerçekleştirilen ‘Nefes Kredisi’ projesinin tekrar başlatılmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Erkekli, “TOBB’un katkıları ile Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Denizbank ile imzalanan protokol kapsamında Denizbank’ın tüm şubelerinde kullandırılacak olan Nefes Kredisi’ne ilişkin protokol 27 Nisan 2020 tarihinde Kredi Garanti Fonu, Denizbank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz arasında imzalanmıştır. Daha önce 6 kez olduğu gibi bu gün de Nefes Kredisi ile üyelerimizin zor zamanlarında bir nebze olsun yanlarında olmaya çalışacağız” dedi.

Erkekli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 365 oda ve borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde, üyelerin 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesi yapmayacaklarını hatırlattı. Erkekli, ‘’Geri ödemeler yıllık brüt yüzde7,5 faiz oranı ile 2021 yılında aylık olarak 12 eşit taksitle ödenecektir. Üye işletmelerimiz azami 50 bin lira kullanabileceklerdir. İşletmelerimiz bugünden itibaren Borsamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacaktır. Ayrıca Nefes Kredisi’nde, Vergi-SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek, ilave maddi teminat yoktur. 50 bin lira kredi için 150 lira banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Krediye başvurmak için gerekli olan ‘Nefes Kredisi başvurusu içindir’ ibareli Faaliyet Belgesi borsamızdan temin edinilebilecektir’’ diye konuştu.