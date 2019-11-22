Kobiler E-Ticaret ile Büyüyecek

Hedef doğrultusunda, 2020 Yılı Ocak ve Şubat aylarında olmak üzere Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde sektörün tecrübeli isimleriyle bölge paydaşlarını buluşturacak E-Ticaret ve E-İhracat buluşmalarının gerçekleştirilmesi planlandı. Buluşmaların temel amacının bölgedeki Kobi ve girişimcilere e-ticaret ve dijital pazarlama araçlarının kullanımı konusunda geniş bir projeksiyon sunarak, bölgenin e-ticaret hacminin geliştirilmesi yoluyla üretim ve verimliliğin artırılması olduğu kaydedildi. Buluşmalar kapsamında e-ticaret ve e-ihracat süreçleri, lojistik, alternatif ödeme yöntemleri, yazılım altyapıları, devlet teşvikleri gibi hususlar üzerinde durularak, bölgedeki iyi uygulama örneklerinin katılımcılarla tecrübe paylaşımı yapmasının sağlanacağı açıklandı. Bu kapsamda bölgede üretim hacmi çok büyük olan mobilya sektörüne özel bir ‘mobilya e-ticaret modeli’ kurgulanması, yapılacak e-ticaret buluşmalarına içerik oluşturabilmek amacıyla Erciyes KSS Kooperatif Müdürü Ercan Sarıkaya ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede mobilya sektörüne özel e-ticaret modeli geliştirilebilmesi için yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca tekstilkent koordinatörlüğünde hayata geçen, Ajansın da danışmanlık hizmeti verdiği delireyon.com e-ticaret girişiminin geldiği nokta, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler ve e-ticaret buluşmalarının içerik hazırlığı bağlamında, delireyon.com yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.