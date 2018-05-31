KOBİGEL desteği tanıtıldı

Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Ali Uusoy, KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık ile toplantı öncesinde bir araya gelerek, genel değerlendirmelerde bulundu. İmalat yapan işletme sahiplerinin katıldığı toplantıda KOSGEB Müdürü Mustafa Işık, KOBİGEL proje çağrısını tanıtıcı sunum yaptı, katılımcıların soruları cevaplandırdı. Yozgat ve ilçelerinden başvuru yapılabilecek imalatçı sektörlerinin, Gıda, Giyim, Diğer Metalik olmayan Mineral ürünler, Makine ve Teçhizat hariç fabrikasyon Metal ürünleri, Mobilya İmalatı olduğu belirtildi. 24 Nisan 2018 tarihinde başlayan KOBİGEL Proje Başvurularının 22 Haziran 2018 tarihinde saat: 23.59 itibariye sona ereceğinin altı çizildi. KOSGEB Veri tabanına kaydı bulunmayan işletmelerin, öncelikle KOSGEB veri tabanına işletme kaydını yaptırmaları, sonra da KOBİ Bilgi Beyannamesini doldurup, çıktı alınarak KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.