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Kobi Haftası etkinliği

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünü yürüttüğü, Avrupa Kobi Haftası kapsamında düzenlenen programda, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kobi Haftası etkinliği

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünü yürüttüğü, Avrupa Kobi Haftası kapsamında düzenlenen programda, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Kobi Haftası etkinliği

İş Adamı Serkan Uzun, öğrencilik yıllarından iş hayatına kadar yaşadıklarından bahsetti, farklılıkların, iyi belirlenmiş hedeflerin ve nitelikli bir yol haritasının başarıya taşıyacağını söyledi. Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş da, e-ticaret konulu sunumda, yasal düzenlemeler ile ticari faaliyetlere dönük fonlar hakkında bilgiler verdi. Üniversite öğrencilerinin e-ticaret, destek programları ve başarılı iş kurmada proje tabanlı çalışmaların önemini farklı yönleriyle anlamaları açısından programın faydalı olduğu kaydedildi.

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Kobi Haftası Etkinliği
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