Kobi Haftası etkinliği

İş Adamı Serkan Uzun, öğrencilik yıllarından iş hayatına kadar yaşadıklarından bahsetti, farklılıkların, iyi belirlenmiş hedeflerin ve nitelikli bir yol haritasının başarıya taşıyacağını söyledi. Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş da, e-ticaret konulu sunumda, yasal düzenlemeler ile ticari faaliyetlere dönük fonlar hakkında bilgiler verdi. Üniversite öğrencilerinin e-ticaret, destek programları ve başarılı iş kurmada proje tabanlı çalışmaların önemini farklı yönleriyle anlamaları açısından programın faydalı olduğu kaydedildi.