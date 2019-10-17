Klip ile destek verdiler

Zeynel Deniz İmam Hatip Lisesi, Fatih İlkokulu, İMKB İlkokulu Anasınıfı, Uzunlu Atatürk İlkokulu Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barışı, huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınar'ı Harekatı'nda görev yapan askerler için bir araya geldi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları videolarda Komando Andı okudu, 'Şehitler ölmez Vatan bölünmez' sloganları atıp Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe mesaj iletti. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, "Barış pınarı harekatına destek olmak amacıyla bizler orada görev yapan askerlerimize bir nebze de olsa sesimizi onların nefesine katkı sağlamak için bütün okullarımız askerlerimize büyük duyarlılıkla selam gönderdiler ve dualar ettiler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz tüm çalışanlarımızla kahraman ordularımıza muvaffakiyetlerini diliyorum’’ dedi.