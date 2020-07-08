Klip çekimleri tamam

YOZGAT’ın yetiştirdiği başarılı sanatçılardan Murat Balaban, ‘Yüksek dağda kar mısın?’ adlı şarkısının klip çalışmasını tamamladı. Yapımcılığını Ma Production Ayhan Gunyil’in üstlendiği Satılmış Şahin’in sözlerini yazıp, düzenlemesini Nuri Dıvacı’nın yaptığı ‘Yüksek dağda kar mısın?’ adlı parçayı hemşehrimiz Murat Balaban seslendirdi. Taşkın Ceyhan’ın yönettiği klip çekimleri tamamlandı. Murat Balaban, 13 Temmuzda yayınlanacak olan ‘Yüksek Dağda Kar mısın?’ adlı şarkıya çektikleri klipin ses getireceğini söyledi.
08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:43