Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103976
ALTIN
140.266
DOLAR
3.5691
STERLİN
4.6144
EURO
4.0672

Klimalı duraklar geliyor

Yozgat Belediyesi, kentin mevsim yapısına uygun 10 adet klimalı durak aldı. Kışın sıcak, yazın serin tutacak duraklar önümüzdeki günlerde belirlenen alanlara yerleştirilecek.

Klimalı duraklar geliyor

Yozgat Belediyesi, kentin mevsim yapısına uygun 10 adet klimalı durak aldı. Kışın sıcak, yazın serin tutacak duraklar önümüzdeki günlerde belirlenen alanlara yerleştirilecek.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:10
131 Okunma
Klimalı duraklar geliyor

Son yıllarda Türkiye’nin farklı şehirlerinde uygulanan klimalı duraklar Yozgat’ta da önümüzdeki kış mevsimi ile birlikte hizmet verecek. Belediye tarafından kışın soğuk, yazın da sıcaktan koruyacak olan duraklardan ilk etapta 10 adet alındı. 
Duraklar öncelikli olarak kışın fırtınanın yoğun etkili olduğu bölgelerde kullanılacak. İlerleyen süreçte klimalı durak sayısının artırılması planlanıyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
O geceyi unutmayacağız!
O geceyi unutmayacağız!
Boş bırakmayacaklar!
Boş bırakmayacaklar!
Esnafa ‘unutma’ afişi
Esnafa ‘unutma’ afişi
Avuç açıp dua ettik
Avuç açıp dua ettik
Yıkım başladı!
Yıkım başladı!
Kapılarını yeniden açıyor
Kapılarını yeniden açıyor

banner81

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim