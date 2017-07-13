Klimalı duraklar geliyor

Son yıllarda Türkiye’nin farklı şehirlerinde uygulanan klimalı duraklar Yozgat’ta da önümüzdeki kış mevsimi ile birlikte hizmet verecek. Belediye tarafından kışın soğuk, yazın da sıcaktan koruyacak olan duraklardan ilk etapta 10 adet alındı.

Duraklar öncelikli olarak kışın fırtınanın yoğun etkili olduğu bölgelerde kullanılacak. İlerleyen süreçte klimalı durak sayısının artırılması planlanıyor.