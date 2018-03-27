Klimalı Durak

İlk olarak belediye meydanına kurulumu tamamlanan durakta vatandaşların yaz aylarının sıcağından kışın ise soğuklardan korunarak, rahat bir şekilde toplu taşıma araçlarını beklemelere sağlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, ‘Vatandaşların rahatı bizler için en önemli unsurlardan birisidir. İlçemiz değişmeye gelişmeye her alanda devam edecektir’ dedi.