Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482

Klimalı Durak

AKDAĞMADENİ Belediyesi, olumsuz hava koşullarında vatandaşların etkilenmesini önlemek üzere klimalı obüs duraklarını devreye soktu.

Klimalı Durak

AKDAĞMADENİ Belediyesi, olumsuz hava koşullarında vatandaşların etkilenmesini önlemek üzere klimalı obüs duraklarını devreye soktu.

27 Mart 2018 Salı 07:00
27 Okunma
Klimalı Durak

İlk olarak belediye meydanına kurulumu tamamlanan durakta vatandaşların yaz aylarının sıcağından kışın ise soğuklardan korunarak, rahat bir şekilde toplu taşıma araçlarını beklemelere sağlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, ‘Vatandaşların rahatı bizler için en önemli unsurlardan birisidir. İlçemiz değişmeye gelişmeye her alanda devam edecektir’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
OSB’YE DEMiRYOLU
OSB’YE DEMiRYOLU
Fırtına zarar verdi
Fırtına zarar verdi
Sanatsal kutlama
Sanatsal kutlama
Umreciler döndü
Umreciler döndü
Söyleşili kutlama
Söyleşili kutlama
1923’ten beri kapısı açık
1923’ten beri kapısı açık

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim