Klasik otomobiller görücüye çıktı

20 aracın yer aldığı etkinliğe ilçelerden ve çevre illerden de klasik araç sahipleri katıldı. Klasik araba tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yarım asırlık araçların sapasağlam ve çalışır halde olması görenleri hayrete düşürdü. Etkinlikte vatandaşlar klasik araçlarla fotoğraf çekinmek için yarışa girdi. Yozgat'ta ilk kez düzenlenen etkinlikte klasik otomobil sahiplerini bir araya getirdiklerini söyleyen klasik antikacılar ekibi temsilcisi Furkan Ünal, amaçlarının Yozgat'ı çeşitli illerde düzenlenen klasik otomobil fuarlarında temsil etmek olduğunu söyledi.