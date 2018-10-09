Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96732
ALTIN
233.515
DOLAR
6.1073
STERLİN
8.0225
EURO
7.0114

Klasik otomobiller görücüye çıktı

YOZGAT'ta klasik antikacılar ekibi tarafından ilk kez düzenlenen etkinlikte klasik otomobil tutkunları bir araya geldi. Yozgat'ta vatandaşlara keyifli bir nostalji yolculuğu yaptıracak olan klasik arabalar, kent parkta görücüye çıktı.

Klasik otomobiller görücüye çıktı

YOZGAT'ta klasik antikacılar ekibi tarafından ilk kez düzenlenen etkinlikte klasik otomobil tutkunları bir araya geldi. Yozgat'ta vatandaşlara keyifli bir nostalji yolculuğu yaptıracak olan klasik arabalar, kent parkta görücüye çıktı.

09 Ekim 2018 Salı 06:33
68 Okunma
Klasik otomobiller görücüye çıktı

20 aracın yer aldığı etkinliğe ilçelerden ve çevre illerden de klasik araç sahipleri katıldı. Klasik araba tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yarım asırlık araçların sapasağlam ve çalışır halde olması görenleri hayrete düşürdü. Etkinlikte vatandaşlar klasik araçlarla fotoğraf çekinmek için yarışa girdi. Yozgat'ta ilk kez düzenlenen etkinlikte klasik otomobil sahiplerini bir araya getirdiklerini söyleyen klasik antikacılar ekibi temsilcisi Furkan Ünal, amaçlarının Yozgat'ı çeşitli illerde düzenlenen klasik otomobil fuarlarında temsil etmek olduğunu söyledi.  

Anahtar Kelimeler:
Klasik Otomobiller Görücüye çıktı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
LAVANTA BALI GELiYOR
LAVANTA BALI GELiYOR
Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor
Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor
Doğa eğitimlerine devam
Doğa eğitimlerine devam
Çiftçi yoksullaşıyor
Çiftçi yoksullaşıyor
SEDEF Macaristan'da
SEDEF Macaristan'da
Malkoç, ziyaretlerde bulundu
Malkoç, ziyaretlerde bulundu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim